Kabinet wil voorrang coronatest voor deel zorg- en onderwijspersoneel

Het kabinet wil dat een deel van het zorg- en onderwijzend personeel voorrang krijgt bij het afnemen van een coronatest. Hoe de voorrangsregel in de praktijk moet gaan werken is nog niet duidelijk. Dat wordt met de GGD's besproken. Mogelijk later vanavond maakt minister De Jonge meer bekend.

Het gaat om onderwijzend personeel van het primair en voortgezet onderwijs, niet van het mbo of hoger onderwijs. Ook de kinderopvangsector valt buiten de voorrangsregeling.

De redenering achter deze 'voorrangsregel' is dat het grote maatschappelijke impact heeft als kinderen op het primair en voortgezet onderwijs niet naar school kunnen.

Hun ouders moeten dan vaak van hun werk thuis blijven. Het gaat in totaal om 2,5 miljoen leerlingen.

Het kabinet heeft lang geaarzeld om dit besluit te nemen maar heeft door de testkrapte nu toch de knoop doorgehakt.