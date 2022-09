OM: geen strafbare feiten bij dood van baby in Ter Apel

Bij het onderzoek naar de doodsoorzaak van de baby die in het aanmeldcentrum in Ter Apel is omgekomen zijn geen strafbare feiten aan het licht gekomen. Dat meldt het Openbaar Ministerie in Noord-Nederland op basis van voorlopig onderzoek. Over de mogelijke doodsoorzaak zegt het OM niets. Er is alleen gekeken naar mogelijke strafrechtelijke aspecten, maar van strafbare feiten is dus niets gebleken.

De baby van drie maanden oud overleed anderhalve week geleden in de sporthal op het terrein van het aanmeldcentrum. Die was ingericht als noodopvang omdat alle reguliere plaatsen in het centrum vol waren.

Meerdere onderzoeken

Er werden direct onderzoeken gestart. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en de Inspectie Justitie en Veiligheid lieten weten te kijken naar alle aspecten die een rol gespeeld kunnen hebben bij het overlijden. Daarbij wordt onder meer bekeken hoe het zit met de beschikbare zorg en de leefomstandigheden in en rond het aanmeldcentrum. Verder wordt gekeken of er een medische oorzaak is en of er eerder zorg is verleend.

Deze andere onderzoeken lopen nog.

Geschokte reacties

Het nieuws over het overlijden van de baby leidde tot geschokte reacties, ook in het buitenland. De Europese Commissie liet weten te verwachten dat Nederland grondig onderzoek doet. Het was voor het eerst dat het dagelijks bestuur van de EU reageerde op de problemen in Ter Apel.

Twee dagen na het overlijden van de baby besloot Artsen zonder Grenzen noodhulp te gaan verlenen in het aanmeldcentrum. De hulporganisatie kwam niet eerder in actie in Nederland.