De Grand Prix van Zandvoort kijk je dit weekend live bij de NOS

Het zal weinig mensen zijn ontgaan: dit weekend is de Formule 1 Grand Prix van Zandvoort. Wat veel mensen wellicht niet weten is dat de NOS de race live uitzendt op NPO 1 en online. Een Formule 1-race bij de NOS, dat is sinds 1986 niet voorgekomen.

Op zaterdag zendt de NOS een ruime samenvatting en analyse uit van de kwalificatie. Dat gebeurt vanaf 17.10 uur op NPO 1, NOS.nl en in de NOS-app. Zondagmiddag barst het vuurwerk echt los, dan komt de NOS rechtstreeks vanuit Zandvoort vanaf 13.10 uur.

De Formule 1-uitzending, inclusief de race om 15.00 uur, is zondag te zien op NPO 1, NOS.nl en in de NOS-app.