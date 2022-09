De Grand Prix van Zandvoort kijk en luister je dit weekend live bij de NOS

De Formule 1-uitzending, inclusief de race om 15.00 uur, is zondag te zien op NPO 1, NOS.nl en in de NOS-app.

Het zal weinig mensen zijn ontgaan: dit weekend is de Formule 1 Grand Prix van Zandvoort. Wat veel mensen wellicht niet weten is dat de NOS de race live uitzendt op NPO 1 en online. Een Formule 1-race bij de NOS, dat is sinds 1986 niet voorgekomen.

De uitzending begint met een voorbeschouwing op de race; reportages, interviews en aandacht voor de driversparade en de volksliederen. Aanwezig zijn Formule 1-analist Jan Lammers, coureurs Bent Viscaal, Rudy van Buren, Beitske Visser, Nyck de Vries en teambaas Frits van Amersfoort.

Lichten uit, televisie aan

Als om 15.00 uur de lichten uitgaan, begint de Grand Prix van Zandvoort echt. Geen tijd om te kijken? Via NOS Langs de Lijn en een liveblog op NOS.nl en in de NOS-app hoor en lees je ook alles over de gang van zaken op Zandvoort. Vrijdagavond is er vanaf Zandvoort ook al een speciale uitzending van Langs de Lijn & Omstreken.

Het commentaar bij de race is afkomstig van Hans van Loozenoord en Jeroen Bleekemolen (tv en online) en Louis Dekker en Bent Viscaal (radio).