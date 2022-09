Van der Wal: nu eerst Nederlandse visie op internationaal stikstofrapport afwachten

Minister Van der Wal wil dat nu eerst Nederlandse wetenschappers gaan kijken wat de gevolgen voor Nederland zijn van een internationaal rapport over stikstof, waarover de NOS vanochtend berichtte.

Het rapport, dat later deze maand verschijnt, stelt nieuwe grenzen waarbinnen in de toekomst ook de Nederlandse stikstofnormen moeten vallen. Volgens het onderzoek is een aantal soorten natuur gevoeliger voor stikstof dan gedacht.

Van der Wal zei voor de ministerraad dat Nederlandse wetenschappers moeten beoordelen wat dit nu betekent per natuurgebied. "Het gaat om bepaalde soorten waar de waarde eigenlijk te hoog is, maar als in zo'n gebied andere soorten zijn met een lagere kritische depositiewaarde, wordt de opgave in totaal niet veel groter. Dat kan echt per gebied verschillen." De kritische depositiewaarde geeft aan hoeveel stikstof de natuur aankan voordat er schade ontstaat.

Noodzaak van snelle aanpak

De minister voor Natuur en Stikstof wilde verder niet op de conclusies vooruitlopen. Wel zei ze dat dit de noodzaak laat zien van een snelle aanpak. Ze benadrukte dat de natuur moet worden hersteld en dat de boeren dat ook willen. "Hoe sneller we de stikstofuitstoot verminderen, hoe sneller we het probleem oplossen." Ze hoopt dat er spoedig duidelijkheid komt over het onderzoek, zodat het beleid "daarop eventueel kan worden aangepast, als dat nodig is".

De minister voegde eraan toe dat ze het rapport nog niet kent. Wel was er volgens haar een ambtenaar van het ministerie van Landbouw als toehoorder bij een bijeenkomst van de internationale wetenschappers die het rapport maken. "Maar daar is afgesproken dat de inhoud niet zou worden gedeeld. Dus vanuit integriteit is het terecht dat die ambtelijke vertegenwoordiger dat niet heeft gedaan."