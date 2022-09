UEFA beboet AZ, dat bovendien tegen Vaduz enkele vakken leeg moet houden

De Europese voetbalbond UEFA heeft AZ bestraft voor de ongeregeldheden vorige maand tijdens het duel met Gil Vicente in de play-offs van de Conference League.

De Alkmaarders krijgen een boete van 50.000 euro en in het volgende Europese thuisduel (op 15 september tegen FC Vaduz uit Liechtenstein in de Conference League) moeten de sfeervakken W, X1 en X2 leeg blijven.

Voorwerpen op het veld

AZ wordt bestraft omdat toeschouwers voorwerpen op het veld gooiden. De club had nog een voorwaardelijke straf staan, omdat dit ook gebeurde in het duel met FK Bodo/Glimt in maart.