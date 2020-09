Zoektocht naar vermiste Brabantse vrienden tijdelijk stilgelegd

De zoektocht in een waterplas in Liessel in Brabant naar twee mannen die al 46 jaar worden vermist, is vanmiddag afgebroken. Dinsdag wordt verder gezocht.

De politie zocht sinds dinsdag in de plas met een gespecialiseerd bedrijf naar Piet Hölskens en Hans Martens, die na een bezoek aan een café in Deurne in maart 1974 spoorloos verdwenen.

De bedoeling was dat het onderzoek vanmiddag werd afgerond na onderzoek van twee plekken in de plas waar mogelijk de auto van de vrienden ligt. Op de eerste zoekplek, zeven meter onder water, werd woensdag alleen een staalkabel gevonden.

Op de tweede zoekplek ondervond het bedrijf vandaag tegenslag omdat het zand op de diepe bodem zich daar lastiger laat wegzuigen. Daarom is het werk voortijdig gestopt en wordt het dinsdag voortgezet.

"Er is zeker nog hoop", zegt de politie tegen Omroep Brabant.

Geheime relatie met getrouwde vrouw

De 21-jarige Martens en 22-jarige Hölskens stapten op 16 maart 1974 om 03.00 uur 's nachts in een rode Fiat 850 Coupé na een bezoek aan een kroeg in Deurne. Ze werden daarna nooit meer gezien en de auto werd nooit gevonden.

Er zijn speculaties dat de twee vrienden zijn vermoord vanwege een geheime relatie die Martens had met een getrouwde vrouw. Hij zou als vergelding naar een verlaten plek zijn gelokt, waar hij is gedood. Hölskens zou zijn omgebracht, omdat hij er getuige van was.

Als er inderdaad een misdrijf is gepleegd, dan kan er niemand meer veroordeeld worden, omdat de zaak is verjaard.