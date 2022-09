Verkiezingswinnaar Myanmar Suu Kyi krijgt drie jaar cel erbij, in totaal 20 jaar

Een rechtbank in Myanmar heeft de gevangen Nobelprijswinnaar Aung San Suu Kyi tot nog eens drie jaar gevangenisstraf veroordeeld voor betrokkenheid bij verkiezingsfraude. Twee leden van Suu Kyi's voormalige regering waren medeverdachten en kregen ook drie jaar cel opgelegd.

Bij eerdere veroordelingen kreeg Suu Kyi al in totaal 17 jaar cel. Vorige maand kreeg ze zes jaar cel wegens corruptie. Daarvoor was ze al veroordeeld tot 11 jaar gevangenisstraf wegens opruiing en andere aanklachten. Nu moet ze dus in totaal twintig jaar de gevangenis in.

Staatsgreep

De uitspraak brengt ook het voortbestaan van Suu Kyi's partij in gevaar, schrijft persbureau AP. De regering heeft expliciet gedreigd om de Nationale Liga voor Democratie te ontbinden voordat nieuwe verkiezingen komend jaar plaatsvinden.

De partij van Suu Kyi won in 2020 de verkiezingen met een ruime meerderheid. In februari 2021 pleegde het leger een staatsgreep en arresteerde regeringsleider Aung San Suu Kyi.