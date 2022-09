Bronnen melden aanstaand vertrek Shell-topman Van Beurden, Shell geeft geen commentaar

Topman Ben van Beurden vertrekt volgend jaar bij Shell. Het precieze moment is nog niet bekend. Dat meldt persbureau Reuters op basis van bronnen. Het nieuws is niet bevestigd door Shell zelf. Het bedrijf wil geen commentaar geven.

Van Beurden werkt sinds 1983 bij het olie- en gasconcern. In 2014 werd hij CEO, als opvolger van Peter Voser.

Naar Londen

Van Beurden heeft een paar roerige jaren als topman achter de rug. Uit interne stukken van het kabinet die na een WOB-verzoek openbaar werden gemaakt, bleek dat het bedrijf sinds 2007 aan het lobbyen was voor het afschaffen van de dividendbelasting.

In het regeerakkoord van Rutte-3 (2017) werd de afschaffing aangekondigd, een maatregel die de staat zo'n 2 miljard euro per jaar zou kosten. Het toenmalige kabinet wilde de afschaffing omdat het goed zou zijn voor het Nederlandse vestigingsklimaat. In 2018 ging het plan van tafel.

Onder Van Beurdens leiding vertrok Shell het afgelopen jaar naar Engeland en werd een volledig Brits bedrijf.

CO2-uitstoot

In 2021 oordeelde de rechtbank in Den Haag dat Shell wereldwijd de verantwoordelijkheid heeft om de uitstoot van CO2 sneller terug te dringen. Het bedrijf verloor de zaak van onder meer Milieudefensie. "Het oliebedrijf is verplicht via zijn concernbeleid om eind 2030 de CO2-uitstoot van de Shell-groep, zijn toeleveranciers en afnemers streng terug te brengen met netto 45 procent ten opzichte van het niveau van 2019", zei de rechter toentertijd.

Groot verlies en grote winst

In coronajaar 2020 maakte Shell een verlies van 21,7 miljard dollar. Voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog zag het bedrijf zich dat jaar genoodzaakt om de dividenduitkering aan aandeelhouders te verlagen.

In het eerste kwartaal van 2022 boekte Shell door de hoge prijzen van olie en gas juist een recordwinst. Onder aan de streep kwam de winst uit op 18 miljard dollar.