Brand in parkeergarage Den Haag, tientallen huizen ontruimd

Tientallen huizen in Den Haag zijn vannacht ontruimd vanwege een brand in de parkeergarage van een wooncomplex. Bewoners van 35 woningen zijn in een bus opgevangen, meldt Omroep West.

De brand ontstond rond halfdrie 's nachts en was drie kwartier later geblust. Drie auto's gingen verloren en drie woningen zijn tijdelijk onbewoonbaar. De meeste bewoners kunnen later vandaag terug naar hun huis.

Van zeven woningen is de voordeur door de brandweer met een kettingzaag opengemaakt om te controleren of er nog mensen binnen waren. Er raakte niemand gewond. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de brand.