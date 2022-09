Te weinig geld voor schoolspullen? Ouders vragen vaker om financiële hulp

Het kabinet komt volgend jaar met miljardenmaatregelen om de koopkracht van Nederlanders te repareren. Te laat, is de kritiek. Want veel huishoudens dreigen nu al in de problemen te raken.

Dat merken ze bij organisaties die ouders helpen bij het bekostigen van schoolspullen. Zij krijgen de afgelopen tijd fors meer aanvragen binnen. Nu de scholen weer beginnen, is hun hulp extra hard nodig.

Bij stichting Leergeld, bijvoorbeeld, kunnen ouders een aanvraag doen voor geld voor een computer, vervoer naar school, maar ook sportlessen. In het eerste halfjaar kreeg Leergeld meer dan 200 duizend hulpaanvragen, zegt bestuurder Gaby van den Biggelaar. "Dat is een kwart meer dan in de eerste helft van pre-coronajaar 2019. We verwachten eind dit jaar bijna 150.000 kinderen te hebben geholpen."

De familie Nasibdar lukt het niet om alle schoolbenodigdheden voor dochter Mia aan te schaffen. Daar ondervindt ze veel hinder van.