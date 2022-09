Nadal krijgt racket in gezicht, maar haalt na 'slechtste start ooit' wel derde ronde

"Ik was even duizelig en het deed pijn, maar gelukkig kon ik door", aldus Nadal.

Daarna ging het gas erop. Nadal pakte drie sets op rij, maar moest dat wel bekopen met een snee in zijn neus. In de vierde set op 3-0 was het even schrikken toen zijn racket hard in zijn gezicht stuiterde en hij met een bebloede neus op de baan lag.

Rafael Nadal heeft - uiteindelijk - met gemak de derde ronde bereikt van de US Open. In het Arthur Ashe Stadium in New York was de 22-voudig grandslamwinnaar te sterk voor Fabio Fognini: 2-6, 6-4, 6-2, 6-1.

Met een lelijke snee, wat medische verzorging en een grote pleister pakte de nummer drie van de wereld de draad weer op. Fogini maakte dankbaar gebruik van de wat geschrokken Nadal en pakte zijn eigen servicegame.

Even leek de Italiaan, nummer 60 op de wereldranglijst, te profiteren van het incident, maar die hoop was alweer vervlogen toen Nadal zijn eigen servicegame pakte en Fogini vervolgens brak.

Volgende horde: Gasquet

Nadal, viervoudig winnaar van de US Open, speelde de wedstrijd zakelijk uit. In de derde ronde treft hij generatiegenoot Richard Casquet, die in 2013 in New York in de halve finales stond.

Nadal is de enige speler van de 'Grote Drie' die meedoet aan de US Open. Roger Federer is bijna hersteld van een slepende knieblessure en Novak Djokovic mag de Verenigde Staten niet in omdat hij niet gevaccineerd is tegen het coronavirus.