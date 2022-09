Ricciardo praat over stroopwafels, terwijl Leclerc de titel langzaam opgeeft

Het stroopwafelkraampje even verderop doet ook goede zaken en heeft in Daniel Ricciardo meteen een vaste klant gevonden. De Australiër kondigde vorige week aan na dit seizoen te vertrekken bij McLaren. Zijn toekomst in de Formule 1 is onzeker, maar Ricciardo wil ook weleens ergens anders over praten.

Zwaaiend met een pak stroopwafels loopt de persoonlijke assistent van Carlos Sainz door de paddock van Circuit Zandvoort. Voor de liefhebbers bij Ferrari is het te hopen dat ze snel op een koel plekje worden neergezet, anders blijft er op de warme nazomermiddag weinig van over.

Om die paar honderd meter te overbruggen heeft Fernando Alonso een elektrische step en Sainz een racefiets waarmee ze heen en weer pendelen. Max Verstappen laat zich rondrijden in een golfkarretje, zijn grootste uitdager in de WK-stand Charles Leclerc doet het gewoon te voet.

In Zandvoort liggen de paddock (waar de bolides staan aan de pitstraat) en de huiskamers van de teams een paar minuten wandelen uit elkaar. Woon- en werkplek op dezelfde plek bouwen, daar is het duinencircuit te klein voor.

Een stroopwafeltje meer of minder, dit weekeinde mag het, want de coureurs, teambazen en al het andere personeel maken flink wat meters.

De Ferrari-coureur zakte in Spa van de tweede naar de derde plek in de WK-stand en geeft nu 98 punten toe op Verstappen. Diens teamgenoot Sergio Pérez staat ertussen, maar is geen bedreiging voor de Limburger, die pijlsnel op zijn tweede wereldtitel afstevent.

Ook Lewis Hamilton (zeven wereldtitels) prijst Red Bull. "Ik ben erg onder de indruk. Ik heb weleens dingen gezegd over Red Bull die niet zo positief bedoeld waren. Bijvoorbeeld dat je alleen een goede auto kunt bouwen als automerk en dat dat hun grote nadeel was."

In België was het krachtsverschil zowel in tactisch vermogen als motorvermogen enorm, Red Bull Racing toonde zich superieur. "Het was ongelofelijk", zegt viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel, die nota bene voor Verstappen was gestart. "Ik heb Max eigenlijk helemaal niet gezien, hij was zo snel vertrokken. Verstappen had zijn werk gedaan in de eerste veertien rondjes, toen zat zijn werkdag erop."

"We hebben nog niet helemaal uitgedokterd wat er aan de hand was. Die informatie zullen we voor Monza zeker hebben. Als we daar een beetje dichter bij Red Bull zitten, betekent het dat we er iets van geleerd hebben."

Mercedes kwam er in België niet aan te pas, maar ook Ferrari moest het antwoord schuldig blijven. "In het eerste deel van het seizoen waren wij nog sterk in de bochten, maar in Spa was Red Bull overal sneller", zegt Leclerc.

De race in Monza is pas volgende week en toch denkt Leclerc dat hij Verstappen dit weekeinde in Zandvoort al kan uitdagen. Dat lijkt tegenstrijdig, maar heeft te maken met de aard van het circuit. In zowel Spa als Monza speelt topsnelheid een grotere rol dan in Zandvoort, dat bochtiger is.

"Zandvoort is een heel ander circuit, we krijgen hier een ander beeld. Hopelijk meer in lijn met het eerste deel van het seizoen." Bang om het Verstappen-feest van meer dan honderdduizend fans te verpesten, is hij niet. "Het voelt nooit slecht als je een race wint. Maar het wordt sowieso mooi, de Nederlandse supporters zijn heel gepassioneerd en met Max aan de leiding wordt het alleen maar mooier."