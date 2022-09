Natuurbrand in Best geblust, brandende waxinelichtjes aangetroffen

In het bos bij de Brabantse plaats Best heeft vannacht een brand gewoed. Het vuur is inmiddels onder controle, maar er wordt nog volop nageblust. Volgens de brandweer stond een oppervlakte van zo'n 200 bij 80 meter in brand.

De oorzaak van de brand is niet bekend. Op de bospaden zijn brandende waxinelichtjes aangetroffen. Die waren daar neergezet vanwege een speurtocht voor de lokale jeugd, zegt een woordvoerder van de veiligheidsregio. "Met deze droogte is dat uitermate onhandig." Of er een relatie is tussen de brand en de waxinelichtjes is niet duidelijk.

Deze waxinelichtjes werden in het bos gevonden: