Arcade Fire raakt openingsact kwijt na beschuldigingen seksueel wangedrag

De Canadese zangeres Feist heeft zich teruggetrokken als voorprogramma-artiest van de band Arcade Fire, vanwege beschuldigen van grensoverschrijdend gedrag aan het adres van frontman Win Butler. Op 28 september staat de alternatieve rockband in de Ziggo Dome. Dat concert gaat wel gewoon door.

Muziekwebsite Pitchfork kwam deze week met een artikel waarin vier personen op anonieme basis vertellen over hun ervaringen met Butler. Zo zou hij seksueel getinte berichten hebben verstuurd en een aantal van hen ongevraagd hebben betast.

De zanger gaf in het Pitchfork-artikel de buitenechtelijke escapades toe en zei dat het contact met wederzijdse instemming plaatsvond. Zijn vrouw, medebandlid Régine Chassagne, liet in een verklaring weten Butler te vertrouwen en te steunen.

Feist zou het voorprogramma verzorgen van de hele Europese tour, die dinsdag van start is gegaan in Dublin. De zangeres speelde bij de eerste twee shows, maar schrijft in een verklaring dat ze naar huis is teruggekeerd. "Het beste voor mij en mijn team is om ons te distantiëren van deze tour." De opbrengsten van de verkoop van merchandise zijn gedoneerd aan een vrouwenorganisatie.

De Canadese band schrijft in een verklaring het besluit van Feist te begrijpen en te respecteren. Het is nog niet bekend wie het voorprogramma bij de resterende 18 concerten van de Europese tour zal verzorgen. Vanavond staat een optreden in Birmingham op het programma.

Grammy

Arcade Fire geldt al jaren als een toonaangevende band binnen de alternatieve rockmuziek. De muziek wordt gekenmerkt door bombastische muzieklijnen en het gebruik van een breed scala aan instrumenten. Het album The Suburbs won in 2011 de Grammy voor beste album van het jaar.

Dit voorjaar kwam het zesde album uit, met de titel WE. Kort daarvoor stapte bandlid Will Butler, tevens broer van frontman Win, uit de groep. Het is niet bekend of de recente beschuldigingen daarbij een rol hebben gespeeld.