Mislukte aanslag op Argentijnse vicepresident Christina Kirchner

De Argentijnse vicepresident Cristina Fernández de Kirchner is op straat aangevallen door een gewapende man. Op beelden is te zien dat een man een pistool op de politica richt, maar het wapen lijkt niet te werken. De aanvaller werd door lijfwachten weggetrokken en is gearresteerd.

Volgens Argentijnse media is de gewapende man een 35-jarige Braziliaan. Het is niet duidelijk wat zijn motief was. Kirchner is ongedeerd.

In het wapen zaten vijf kogels, heeft de Argentijnse president Alberto Fernández bekendgemaakt. Hij noemt de aanslag "de heftigste gebeurtenis in Argentinië sinds het land weer een democratie is".

Op beelden is te zien dat het pistool dicht tegen het gezicht van Kirchner kwam: