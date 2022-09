Biden haalt hard uit naar Trump: democratie in gevaar door 'MAGA-extremisme'

De Amerikaanse democratie wordt bedreigd door oud-president Trump en zijn aanhangers. Dat was de belangrijkste boodschap van een felle tv-toespraak van de Amerikaanse president Biden. De gelijkheid en de democratie "liggen onder vuur" doordat Trump de democratische systeem wil omverwerpen en "het land terug in de tijd wil brengen", aldus Biden.

De speech werd gegeven in de Independence Hall in Philadelphia, de plek waar in 1776 de Amerikaanse Onafhankelijkheidsverklaring werd aangenomen. De toespraak wordt gezien als het startpunt van de campagne voor de Congresverkiezingen, de midterms, van 8 november. Het komt zelden voor dat een president op een primetime tijdstip een tv-toespraak houdt.

De president riep de Amerikaanse kiezer op extremisme te verwerpen en de democratie te beschermen. "De ziel van het land staat op het spel", zei hij. Bij de komende verkiezingen hebben Amerikanen volgens hem de keuze tussen "vooruitgang en achteruitgang". "Spreek je uit en ga stemmen!"

Politiek geweld

Biden benadrukte dat niet iedere Republikein een extremist is. Hij sprak consequent over MAGA-Republikeinen, verwijzend naar Trumps campagneleus 'Make American Great Again'. Zij domineren volgens Biden de Republikeinse partij.

"De MAGA-krachten willen een Amerika waar je niets mag kiezen, geen privacy hebt, geen recht op anticonceptie en geen recht om te trouwen met wie je wil." Ook zouden de 'MAGA-Republikeinen' politiek geweld aanwakkeren. Vorige week omschreef hij de 'MAGA-filosofie' al als 'semi-fascisme'.

Trump, die zijn nederlaag bij de verkiezingen van 2020 nooit heeft erkend, overweegt namens de Republikeinen zich opnieuw verkiesbaar te stellen voor de presidentsverkiezingen van 2024.

Tegen de oud-president lopen een reeks onderzoeken, waaronder het meenemen van geheime regeringsdocumenten uit het Witte Huis. Vorige maand deed het FBI om die reden een huiszoeking in de villa van Trump in Florida. Ook wordt onderzocht of Trump de verkiezingsuitslag in Georgia probeerde te beïnvloeden.