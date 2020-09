PSV-trainer Schmidt rekent zondag op Lammers tegen FC Groningen

Trainer Roger Schmidt van PSV verwacht dat hij zondag bij de start van de eredivisie in en tegen Groningen gewoon over spits Sam Lammers kan beschikken. "Daar ga ik wel vanuit", keek hij vrijdag vooruit naar de competitie-opening van de Eindhovenaren.

Lammers heeft zijn zinnen gezet op een buitenlands avontuur en geniet serieuze belangstelling van het Italiaanse Atalanta Bergamo. PSV, dat mondeling al overeenstemming had bereikt met de spits over contractverlenging, zit echter niet wachten op zijn vertrek.

Professional

"Hij heeft een goede voorbereiding afgewerkt en is gemotiveerd. Hij is een 100 procent professional. Ik ken de geruchten en zijn wens te vertrekken, maar ik heb geen twijfels dat hij er zondag staat. Dat wil niet zeggen dat hij speelt", aldus Schmidt. "Ik wil graag dat Lammers zijn contract uitdient, maar daar ga ik niet over."

PSV eindigde in de vorig seizoen niet afgemaakte competitie als vierde, tegenstander FC Groningen als negende. Het eerste competitieduel heeft een pikant tintje. Arjen Robben, jarenlang steunpilaar in Eindhoven, keerde deze zomer terug bij de noordelijke club waar hij zijn loopbaan in het betaald voetbal begon.

Terugkeer Robben

Schmidt, die als trainer van Bayer Leverkusen in het verleden geregeld te maken kreeg met Robben bij Bayern München, richt zich niet alleen op de aanwezigheid van de ervaren vleugelaanvaller bij de tegenstander. "Het is mooi voor de eredivisie dat hij is teruggekeerd. Robben is een sleutelspeler voor FC Groningen, maar we richten ons niet alleen op hem."

Schmidt kan zondag geen beroep doen op de geblesseerde Érick Gutiérrez en Armindo Obispo. Het is nog de vraag of Armindo Bruma inzetbaar is. "We zijn klaar voor de competitiestart. We zijn in staat negentig minuten het voetbal te spelen dat we willen spelen. Het enige dat we nu nodig hebben is het spelen van competitiewedstrijden."