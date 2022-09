'Studentenvisa misbruikt voor illegale migratie, hbo's nemen maatregelen'

Hogescholen werken aan strengere inschrijfeisen aan studenten van buiten de Europese Unie, omdat er aanwijzingen zijn dat Nederlandse studentenvisa worden misbruikt voor illegale migratie. Dat meldt NRC na eigen onderzoek naar zogeheten 'verdwijnstudenten'.

Het gaat volgens de krant om jongeren uit onder meer Bangladesh, Sri Lanka, India, Pakistan en Nigeria. Zij schrijven zich in voor een hbo-opleiding om op die manier een visum te bemachtigen en verdwijnen vervolgens van de radar. Meerdere hogescholen zeggen tegen NRC hiermee te kampen. Er zijn geen cijfers bekend over het aantal 'verdwenen' studenten.

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) zegt tegen de krant extra onderzoek te doen naar studenten uit Bangladesh. Het aantal Bengaalse studenten is in enkele jaren plotseling toegenomen, geholpen door bedrijfjes in hoofdstad Dhaka die jongeren helpen bij de inschrijving aan een Nederlandse onderwijsinstelling. Zij hebben zich vervolgens "in relatief grote aantallen" in Nederland ingeschreven als zzp'er, aldus de IND.

Met een studentenvisum op zak kan een bankrekening worden geopend en een btw-nummer worden aangevraagd. Op die manier kan iemand bijvoorbeeld aan de slag als zelfstandig maaltijdbezorger.

Zwakke plekken

De Vereniging Hogescholen houdt er rekening mee dat de 'verdwijnstudenten' worden geholpen door mensensmokkelaars, die op zoek gaan naar de zwakke plekken in het onderwijssysteem. "De ene keer krijgt de ene school opeens vijftig vrijwel identieke inschrijvingen uit een bepaald land, de volgende keer proberen ze een andere opleiding", zegt de coördinator internationalisering van de hbo-koepel tegen de krant.

Een richtlijn moet de hogescholen helpen bij het tegengaan van het misbruik van studentenvisa. Zo zouden studenten uit risicolanden voortaan aan het begin van het studiejaar al het volledige collegegeld moeten overmaken. Ook digitale intakegesprekken zijn een optie. Over de maatregelen wordt nog gesproken met de IND en de ministeries van Onderwijs en Justitie, aldus NRC.