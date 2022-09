10 jaar cel voor oud-politieagent voor rol in Capitoolbestorming

Een oud-politieagent is veroordeeld tot 10 jaar cel vanwege zijn rol in de bestorming van het Capitool in Washington. De 56-jarige Thomas Webster viel met een metalen vlaggenmast een agent aan. Dat deed hij uit zelfverdediging, zo beweerde hij. De rechtbank was daar niet van overtuigd en bevond hem schuldig van zes delicten, waaronder mishandeling.

De aanklagers verweten Webster dat uitgerekend hij als oud-agent "de democratie aanviel". De man wordt gezien als de leider van de menigte die een van politiebarricades wist door te breken. Dat ging als "een Middeleeuwse strijd, waarbij relschoppers met geïmproviseerde projectielen gooiden, gecombineerd met een-op-eengevechten", aldus de aanklagers.

Oud-president Trump had een "buitengewoon grote invloed" op Webster, zei een van zijn advocaten. De man zou lijden aan een post-traumatische stressstoornis vanwege zijn werk als politieagent in New York en daarom een lagere straf verdienen, beargumenteerden zijn advocaten.

Hoogste straf

Het is de hoogste straf die een rechter tot nu toe heeft opgelegd voor de bestorming door Trump-aanhangers op 6 januari 2021. Vorige maand werd een man uit Texas veroordeeld tot ruim zeven jaar gevangenisstraf, omdat hij met geweld een menigte het parlementsgebouw hielp binnen te komen.

In totaal zijn er al zo'n 250 mensen bestraft voor deelname aan de bestorming. In totaal zijn zo'n 870 mensen aangeklaagd.

Trump vertelde gisteren in een radioprogramma dat hij een aantal verdachten van de Capitoolbestorming financieel ondersteund. Ook zei hij "open te staan" voor het verlenen van gratie aan een aantal van hen zodra hij opnieuw wordt verkozen tot Amerikaanse president. Trump overweegt zich kandidaat te stellen voor de presidentsverkiezingen van 2024.

Correspondenten Marieke de Vries en Lucas Waagmeester maakten begin dit jaar deze terugblik op die dag: