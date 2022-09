Dappere Brouwer strandt in tweede ronde US Open, toptalent Alcaraz stoomt door

Gijs Brouwer is in de tweede ronde van de US Open uitgeschakeld. De nummer 181 van de wereld weerde zich kranig tegen de als 26ste geplaatste Lorenzo Musetti, maar ging met 7-6 (1), 3-6, 4-6, 2-6 onderuit.

De 26-jarige qualifier speelde in de eerste set fantastisch. Hij maakte bijna geen fouten en scoorde punt na punt met zijn linkshandige forehand strak langs de lijnen.

Musetti, nummer 30 van de wereld, schakelde echter een tandje bij en daarmee werd de druk op onze landgenoot te groot. In set drie repareerde Brouwer nog knap een break achterstand, maar de Italiaan Musetti liet niet meer los. Daarmee zijn alle Nederlanders op de US Open uitgeschakeld.

Brouwer, begin dit seizoen nog 367ste, zal na dit toernooi rond de 150ste plaats staan.