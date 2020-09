Met 'veel genoegen' en een fitte Blind kijkt Ten Hag uit naar de start

Ten Hag: 'Daley Blind traint al ruim een week mee en is inzetbaar zondag' - NOS

Ogenschijnlijk goedgehumeurd groet Erik ten Hag de aanwezige pers op vrijdag. Voor het eerst in zes maanden zit de Ajax-trainer weer een persconferentie in aanloop naar een eredivisieduel voor. "Het is zeer lang geleden, dus we kijken met veel genoegen naar de start van de competitie." Zijn goede humeur zal ook te maken hebben met het feit dat hij Daley Blind zondag bij de eerste wedstrijd uit tegen Sparta kan opstellen. "Het gaat goed met hem, hij traint al ruim een week mee en is inzetbaar." De 30-jarige Blind ging twee weken geleden tijdens een oefenduel met Hertha BSC zonder tegenstander in de buurt naar de grond nadat zijn defribillator was afgegaan. Dinsdag werd bekend dat de international de training had hervat. Ten Hag zegt dat hij zich geen zorgen heeft gemaakt over zijn verdediger. "Wij weten wat er aan de hand was, zijn ICD ging af. Hij is safe. Daley staat er positief en met vertrouwen in, dus wij kijken er ook met vertrouwen naar." 'Er zit muziek in' Zijn ploeg wordt gezien als de grootste kandidaat om dit seizoen de schaal te veroveren, maar Ten Hag is als altijd waakzaam. "Wij hebben vertrouwen in onszelf, maar we weten dat de concurrentie ook scherp is. We zullen niets cadeau krijgen."

Over de voorbereiding heeft de trainer in ieder geval niet te klagen. Voorgaande seizoenen moest hij zijn ploeg direct 'Europaproof' maken, om de groepsfase van de Champions League te bereiken. Nu is Ajax rechtstreeks geplaatst en kan Ten Hag zijn ploeg in relatieve rust klaarmaken voor de start van het seizoen. "Het is waar, wij hebben een goede aanloop op deze manier", aldus Ten Hag. "Wij hebben een goede voorbereiding gedraaid. We zitten in de goede richting met het formeren van het team, met de manier van voetballen. Daar zit muziek in."

Daley Blind is dus inzetbaar, maar het is nog de vraag of Lisandro Martínez dat ook is. De verdediger trainde de afgelopen twee dagen niet mee. Datzelfde geldt voor verdediger Devyne Rensch. "Maar we verwachten dat hij morgen kan aansluiten", aldus Ajax-trainer Erik ten Hag.

Ten Hag moet het dit seizoen echter stellen zonder twee sleutelspelers van vorige jaren. Het is bekend, Hakim Ziyech (Chelsea) en Donny van de Beek (Manchester United) besloten hun dromen na te jagen in de Premier League. Ter elfder ure En de kans bestaat dat Ajax nog meer belangrijke krachten gaat verliezen, zoals André Onana en Nicolás Tagliafico. "Wij staan open voor transfers als spelers zich bij ons goed ontwikkelen, dat is onze rol, de circle of life", zegt Ten Hag. "Maar wij komen ook op een punt dat wij aan onszelf moeten denken. Wij willen succesvol zijn, dan kan het niet zijn dat ter elfder ure spelers vertrekken."

