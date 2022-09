Groningse aluminiumfabriek stopt productie vanwege hoge energieprijzen

Damco Aluminium in het Groningse Farmsum (bij Delfzijl) stopt per direct met de productie vanwege de hoge energiekosten. Volgens de directie van het bedrijf is tijdelijk stoppen de enige optie "door de torenhoge energieprijzen en een gebrek aan overheidssteun". Het besluit heeft grote gevolgen voor de ongeveer 200 werknemers.

De fabriek is voor onbepaalde tijd in care and maintenance gezet, op waakvlamstand dus. Een kleine groep werknemers blijft werken om essentiële taken uit te voeren en om de productie van hoogwaardig aluminium weer snel op te starten als de omstandigheden verbeteren.

Veel energie nodig

Voor het maken van aluminium is veel energie nodig. In oktober vorig jaar werd de afdeling waar vloeibaar aluminium geproduceerd wordt al stilgelegd. Dat kostte al ongeveer 120 banen. Nu sluit dus ook de gieterij, waar ingekocht aluminium wordt gesmolten en bewerkt.

Damco Aluminium Delfzijl (kortweg Aldel) werd in 1966 in bedrijf genomen door Koninklijke Hoogovens, het huidige Tata Steel. Aldel is een grote werkgever in de regio.

Ook anderen stoppen

Vandaag stopte ook het zinkbedrijf Nyrstar in het Brabantse Budel met de productie. Zowel Aldel als Nyrstar was grootverbruiker van elektriciteit, dat inmiddels net als gas in prijs alle records heeft verbroken.

Het zullen niet de laatste bedrijven in Nederland zijn die de productie moeten beperken of stoppen, voorspelden economen van Rabobank afgelopen maand in een rapport. Onder meer de chemie, de papierindustrie en de metaalindustrie krijgen het moeilijk, denkt de bank.