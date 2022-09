AZ stuit op uitblinkende NEC-doelman Cillessen en verliest eerste punten

Zonder deze sleutelspelers had AZ moeite met het compacte spel van NEC. Myron van Brederode probeerde het met een individuele actie, maar vuurde net over. Cillessen keerde schoten van Tijjani Reijnders en Jordy Clasie, een pegel van Odgaard smoorde en Pantelis Hatzidiakos vuurde hard voorlangs.

AZ heeft na drie zeges op rij voor het eerst puntenverlies geleden in het jonge eredivisieseizoen. Mede dankzij een uitblinkende doelman Jasper Cillessen hield een degelijk NEC de Alkmaarders op 1-1.

Iván Márquez, die verdedigend al vier schoten had geblokt, kopte vlak na rust prachtig raak via onderkant lat uit een corner van Oussama Tannane. Odgaard sloeg echter hard en snel terug met de gelijkmaker.

Redding na redding voor Cillessen

Bij het slotoffensief van AZ kwamen Håkon Evjen, Reijnders en Milos Kerkez doelman Cillessen niet voorbij. De Wit deed dat wel met een kopbal, maar die stond een stap buitenspel.

In blessuretijd leek Cillessen toch geklopt, nadat hij een schot van Reijnders niet klemvast had en geraakt leek op het hoofd, maar Calvin Verdonk voorkwam met een redding op de doellijn dat Yusuf Barasi kon scoren.

En zo stapte Cillessen als morele winnaar van het veld. Hij had 11 reddingen verricht, een persoonlijk record voor de doelman in een competitieduel op het hoogste niveau en met Andries Noppert (11 tegen Feyenoord) en Stijn van Gassel (11 tegen SC Cambuur) de meeste reddingen in een eredivisiewedstrijd dit seizoen.