Bijval voor stadsdichter Antwerpen, die opstapt na weigering kritisch gedicht

De Antwerpse stadsdichter Ruth Lasters heeft ontslag genomen, nadat het stadsbestuur een kritisch gedicht van haar had geweigerd omdat het niet verbindend zou zijn. Haar mede-stadsdichters zijn bezorgd over hun artistieke vrijheid en het geweigerde gedicht wordt nu gedeeld op sociale media. Het gaat om het gedicht Losgeld, over het gebrek aan waardering voor praktisch opgeleiden en de vele hokjes en labels in het onderwijs. Lasters, die behalve dichter ook docent is, schreef het samen met zes van haar leerlingen.

Quote Ik ben er niet alleen om promogedichten te schrijven. De opgestapte Antwerpse stadsdichter Ruth Lasters

Tegen de VRT zegt ze dat de Antwerpse persdienst het gedicht weigerde omdat het niet besteld was. Volgens haar is dat een drogreden, omdat een eerder 'spontaan' gedicht wel meteen werd goedgekeurd. "Ook vorige stadsdichters werkten afwisselend met bestelde en spontane gedichten. Heel jammer dat de stad niet toegeeft dat het gedicht om inhoudelijke redenen wordt geweigerd." Lasters reageert ontstemd op de weigering en stapt daarom op. "Ik ben er niet alleen om promogedichten te schrijven." Volgens haar komt het gemeentebesluit neer op een weigering om naar de leerlingen te luisteren. Verbindende rol Het stadsbestuur ontkent dat er sprake is van censuur. Het gedicht past niet in de verbindende rol die de stadsdichter zou moeten hebben, zegt Nabilla Ait Daoud, de schepen van Cultuur (vergelijkbaar met een wethouder in Nederland). "De vrijheid van elke dichter is absoluut. Maar niet elk gedicht van een stadsdichter is meteen een stadsgedicht, dat we in de publieke ruimte verspreiden."

Losgeld Olie-, oliedomme staat die leerlingen vanaf twaalf jaar

nog altijd letterlijk met 'A' labelt of 'B'. Welkom in het middelbaar!



Aan Vlaanderen een vraag: wanneer ligt de maatschappij volledig plat?

Is dat wanneer de notarissen en de senators staken? Of als de loodgieters,

de bakkers en de havenarbeiders niet opdagen?



Ah, inderdaad! Het land ligt op zijn gat als de dakwerkers nakateren,

als alle winkeliers hun schup afkuisen, als de onthaalmoeders

de luiers zelf aandoen, als koks hun kat sturen naar Nam Fong,

Mister Spaghetti en naar alle internaten. En wie is nu het slimst, iemand die weet waar de Aconcagua ligt

(vraag uit De slimste mens ter wereld) of wie het hele stroomschema kan tekenen

en uitvoeren voor een schoolkeuken, het Sportpaleis, Wetstraatvergaderzalen?

Iemand die weet hoeveel een flamingo weegt of iemand die een tillift kan bedienen

zonder dat de bomma valt op koude tegels voor het licht uitgaat? Wij moesten maar eens over A- en B-ministers praten. Dan zouden ze

misschien verstaan hoe het aanvoelt. Alsof wij tweede keus zijn,

alsof een stiel leren slechts een plan B kan zijn

voor als de A-richting iemand niet ligt, niet gaat. Straks vraagt gij, Vlaanderen, nog losgeld voor het woord 'intelligent'

dat gij al eeuwenlang gegijzeld houdt, alleen voor quizzers reserveert,

voor dokters, architecten, wetenschappers, voor mevrouw Michiels en advocaten. Terwijl wij, trappenmakers, de hellingsgraad berekenen, de ideale afstand tussen treden. Kunt gij dat, Vlaanderen? En weet gij alles, zoals wij, mecaniciens, over de juiste spanningskracht op bouten van de nokkenas of hoe de distributieriem vervangen dient

voor een perfecte kleptiming? Zolang gij, Vlaanderen, niet ook de vakman slim noemt

in kranten, spelprogramma's en journaals,

zijt gij de A's in uw naam VlAAnderen niet waard. Ruth Lasters, geschreven in samenwerking met Kelvin Kamau, Miguel Angel, Charlotte Sibaers, Amber Serresen, Nyano Van Mechelen en Inne Michiels van de Spectrumschool in Deurne.