Gestrand schip Gibraltar lekt toch olie, opruimwerkzaamheden in volle gang

Het 178 meter lange schip was dinsdag net vertrokken naar Vlissingen, toen het een ander schip raakte in de haven van Gibraltar. Hoewel de boeg van het vaartuig daarbij zonk, leek het er aanvankelijk op dat er geen olie of diesel in zee lekte.

Een team van een Nederlands bergingsbedrijf ontdekte echter dat dat toch het geval was: er lekte olie uit twee ventilatiekleppen op de brandstoftanks. Duikers hebben de openingen opnieuw dichtgemaakt.

Aan boord van het schip, dat metalen staven vervoerde, waren honderden tonnen aan stookolie, diesel en smeerolie. Volgens de autoriteiten van Gibraltar was vanavond 53 kubieke meter diesel uit het vaartuig weggepompt, ongeveer een vijfde van de totale lading. De verwachting is dat morgenochtend alle diesel is weggepompt.

Aanhouding

Het andere schip dat dinsdag betrokken was bij de aanvaring, heeft geen schade. Dat vaartuig ligt in de buurt voor anker.

De oorzaak van de botsing is nog niet bekend. Lokale media melden dat de politie vandaag iemand heeft aangehouden in verband met de aanvaring, mogelijk de kapitein van het beschadigde schip. Dat is echter nog niet bevestigd door de autoriteiten.