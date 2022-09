Bericht van het verzet in Cherson: 'Verraders vinden is hoogste prioriteit'

Oekraïne is begonnen met een tegenoffensief in Cherson. Maar er zijn nauwelijks beelden. Het Oekraïense leger hanteert een volledige radiostilte en ook in Russische media verschijnt er weinig. Het ondergrondse verzet in de stad richt zich nu vooral op het vinden van collaborateurs en verraders.

Verzetsstrijder Konstantin was voor de oorlog een blogger en journalist. Toen de Russen Cherson bezetten, sloot hij zich aan bij het ondergrondse verzet in zijn stad. Tot vorige week was hij daar actief. "Iedereen die altijd al voor de bezetter gewerkt heeft of met de Russen hierheen gekomen is, is een vijand", vertelt hij aan Nieuwsuur-verslaggever Gert-Jan Dennekamp.

Cherson werd al snel na de inval ingenomen door Russische troepen. De bevolking ging aanvankelijk de straat op, maar met arrestaties en intimidaties werd het openlijke verzet in de kiem gesmoord. Konstantin: "De eerste dagen was er geen contact met de autoriteiten in Kiev. De lokale autoriteiten waren weg. We konden niet aan informatie komen. We moesten alles zelf regelen en zo ontstond het ondergrondse verzet."

Namen en adressen

Vluchtelingen uit Cherson vertellen hoe de Russen van deur tot deur gingen, op zoek naar verzetsstrijders. Een van hen is Pjotr, die heel snel moest vluchten. "Ik hoorde dat ik op een lijst stond van mensen die gezocht werden. Want de burgemeester van ons dorp collaboreerde met de bezetter. Hij gaf ze lijsten met namen en adressen van jongens die in het leger hadden gezeten."

Voor het ondergrondse verzet zijn de collaborateurs een belangrijk doelwit, vertelt Konstantin.