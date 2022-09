Overal commercie bij GP Zandvoort: 'Ze moeten zelf hun broek ophouden'

Reclame op tribunes, extra viplounges, vlaggen met sponsors op de tribunes: Zandvoort haalt alles uit de kast om de Formule 1 zonder steun van de overheid te kunnen organiseren en de commercie is dan ook overal zichtbaar.

Vanaf morgen is Zandvoort drie dagen in de ban van het race-evenement. Vorig jaar keerde de Grand Prix van Nederland voor het eerst sinds de jaren 80 terug, zij het met niet helemaal volle tribunes vanwege corona. De race in 2023 is gegarandeerd, een besluit over nog twee grands prix in Zandvoort valt in november. En dat besluit gaat over veel geld.

Autosport kost sowieso veel geld. Vandaar dat autosport en sponsoring, meer nog dan andere sporten, onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, zegt sportmarketingdeskundige Marcel Blijlevens. "De Formule 1 was een van de eerste sporten waar überhaupt sponsoren werden toegelaten. De hele racewereld loopt voorop qua sponsoring, want geld is daar altijd heel erg nodig geweest en daarom zijn ze van nature bereid veel dingen te doen voor sponsors."

Vandaar dat er teamsponsors zijn, maar ook centrale sponsors en sponsors per grand prix. Daarnaast wordt er veel geld verdiend met de verkoop van mediarechten.

Amerikaanse overname

Na de overname van de Formule 1 door het Amerikaanse Liberty Media in 2017 is de nadruk op commercie in de sport alleen maar sterker geworden. "Sindsdien is het nóg commerciëler en professioneler", zegt Blijlevens.

De F1 kijkt nu naar een extra Amerikaanse grand prix, naast die in Miami, en een extra Amerikaans team. Daardoor komen Europese races zoals die in het Belgische Spa op de wip te zitten. Vorige week werd bekend dat de Grote Prijs van Frankrijk volgend jaar zelfs van de kalender verdwijnt. Formule 1-baas Stefano Domenicali zei dat "historie niet genoeg is" om een GP te organiseren.

En dat is een logische ontwikkeling, denkt Blijlevens. "45 procent van alle mediarechten voor sport komt uit de Verenigde Staten. Viaplay betaalt in Nederland 30 miljoen voor de tv-rechten. Voor heel Amerika is dat nu 50 miljoen. Daar zit dus nog een enorm groeipotentieel."

Dat beaamt Ruud Koning, bijzonder hoogleraar sporteconomie aan de Rijksuniversiteit Groningen. "De Amerikanen hebben iets minder met de historie van de Formule 1 en kijken naar nieuwe markten. Waar zijn de mogelijkheden? Je kunt je voorstellen dat de rechten heel veel waard worden als je de sport in de VS weet te ontwikkelen."