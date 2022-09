IAEA blijft met inspecteurs in belaagde kerncentrale Zaporizja

"We gaan nergens heen. De IAEA is hier nu in de centrale aanwezig en zal niet meer weggaan":

Het team van de IAEA kwam vanmiddag aan bij de kerncentrale om de veiligheidssituatie te onderzoeken, vanwege toegenomen zorgen over een nucleaire ramp door de beschietingen. De inspecteurs bekeken onder meer de fysieke schade aan het complex en spraken met het personeel over de werkomstandigheden.

De VN-atoomwaakhond IAEA heeft vandaag het hele terrein van de beschoten kerncentrale in het Oekraïense Zaporizja kunnen bekijken en is van plan er voortdurend te blijven. Dat benadrukte leider Rafael Grossi vandaag tijdens een persmoment. - NOS

Hoe groot de blijvende IAEA-delegatie zal zijn is niet duidelijk. "We zullen een doorlopende aanwezigheid hebben met enkele van mijn experts", zei Grossi tegen journalisten.

Onafhankelijk toezicht

Oekraïne en Rusland spreken beide hun zorgen uit over een eventuele kernramp en beschuldigen elkaar van het veroorzaken van een gevaarlijke situatie rond de centrale, die in Enerhodar ligt, ruim 50 kilometer van Zaporizja. Volgens Grossi is het daarom belangrijk dat er onafhankelijke inspecteurs in het complex zijn.

Ook met zijn inspecteurs in de kerncentrale blijft de Argentijnse IAEA-chef niet gerust over de veiligheid. "Ik was bezorgd, ik ben bezorgd en ik zal bezorgd blijven over de centrale totdat we in een situatie komen die stabieler en voorspelbaarder is."

Eerder vandaag werd een van de reactoren van Zaporizja uitgeschakeld. Volgens het Oekraïense staatsbedrijf voor kernenergie Energoatom was dat vanwege Russische beschietingen op het complex. Topman Petro Kotin zegt dat Energoatom er alles aan doet om de reactor weer op te starten.