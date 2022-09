Swiatek kent op US Open geen genade met oud-winnares Stephens

Iga Swiatek heeft de derde ronde van de US Open bereikt. De Poolse nummer een van de wereld was met 6-3, 6-2 te sterk voor Sloane Stephens.

De 29-jarige Amerikaanse, winnares van de US Open in 2017, was vier jaar geleden nog de nummer drie van de wereld. Sindsdien is Stephens uit de top-50 gevallen. Wel won ze in februari voor het eerst in vier jaar weer eens een toernooi.

Geen kans

Tegen Swiatek had ze echter geen kans. Twee weken geleden verloor ze in Cincinnati in twee sets van de Poolse en ook nu ging het snel.

Stephens wist een keer een break achterstand weg te werken, maar in het vervolg kwam ze niet meer in het spel voor. Na 75 minuten was de buit binnen.

Swiatek, eerder dit jaar de beste op Roland Garros, treft in New York nu opnieuw een Amerikaanse: Lauren Davis.