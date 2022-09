'Verdachte dubbele moord McDonald's Zwolle op dodenlijst'

De verdachte van de dubbele moord in de McDonald's in Zwolle in maart dit jaar staat op een dodenlijst. Dat zei zijn advocaat Michel van Stratum vandaag in de rechtbank.

Zijn cliënt, Veysel Ü., krijgt daarom extra beveiliging. Ook Ü.'s vader en vrouw worden volgens de raadsman bedreigd, schrijft RTV Oost.

Het Openbaar Ministerie (OM) gaat ervan uit dat de 32-jarige Veysel Ü. op 30 maart met voorbedachte rade de broers Ali (57) en Hüseyin Torunlar (62) heeft doodgeschoten in het drukbezochte fastfoodrestaurant. De man meldde zich op de avond van 30 maart op het politiebureau in Deventer als de schutter.

Ü. zegt dat hij maandenlang door familie van de broers werd afgeperst en bedreigd, staat in politieverhoren die de NOS eerder heeft ingezien.

'Zegt niks over moord'

De advocaat verzocht op de zitting om extra onderzoek naar de vermeende oplichting en afpersing door de slachtoffers en hun familie. Dat hij heeft geschoten, heeft Ü. erkend, "maar hij heeft dit niet gewild", aldus Van Stratum.

De officier van justitie vond het niet relevant om een vermeende afpersing door de slachtoffers en hun familie te onderzoeken. Het zou niets zeggen over de vraag of een dubbele moord te bewijzen is. Een dreiging, in de richting van de verdachte, is bij het Openbaar Ministerie ook niet bekend, zei de officier.

De rechtbank wees het verzoek om extra onderzoek af.