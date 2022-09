Feyenoord-directeur Te Kloese ontkent vertrek Arnesen: 'Zijn in gesprek over toekomst'

Voor Dennis te Kloese was het een drukke zomer. Gedwongen door de afwezigheid van technisch directeur Frank Arnesen moest de algemeen directeur zich ook met de technische zaken bemoeien. De vraag is nu of Arnesen, die eind juni om gezondheidsredenen tijdelijk terugtrad, überhaupt terugkeert. Van een direct vertrek van Arnesen is volgens Te Kloese nog geen sprake. "We zijn in gesprek over zijn persoonlijke en professionele situatie", aldus de algemeen directeur. "Het is belangrijk naar de toekomst te kijken. Onze relatie is goed en we hebben een open communicatie."

Frank Arnesen - Pro Shots

Arnesen werkt vanaf begin 2020 bij Feyenoord en bereikte in maart van dit jaar een akkoord over verlenging van zijn verbintenis tot medio 2023. Vanwege fysieke ongemakken na een knieoperatie deed de 65-jarige Deen twee maanden geleden een stap terug. 'Transfers belangrijk voor Feyenoord' Met de verkoop van Luis Sinisterra (Leeds United, 25 miljoen euro), Marcos Senesi (Bournemouth, 15 miljoen), Tyrell Malacia (Manchester United, 15 miljoen), Fredrik Aursnes (Benfica, 13 miljoen), Bryan Linssen (Urawa Red Diamonds, 1,30 miljoen) kende Feyenoord de lucratiefste transferzomer ooit: een totaalopbrengst van 69,30 miljoen euro. "Het liefst hadden we ze allemaal niet laten gaan", aldus Te Kloese. "Maar dat is een utopie. Door onze fantastische campagne in Europa stonden veel spelers in de belangstelling. Dan is de overweging of je een speler laat gaan of niet."

Algemeen directeur Dennis te Kloese van Feyenoord vertelt over de drukke transferperiode bij Feyenoord. - NOS

"Voor Feyenoord was het belangrijk transfers te doen die de club financieel op een stabiel niveau brengen", gaat Te Kloese verder. "Ook hebben we gekeken naar de wensen van spelers. Neem Tyrell Malacia. Die heeft de jeugd hier doorlopen en kan naar United. Daar moeten we trots op zijn. Dat we daar geld aan overhouden, is fantastisch." De Rotterdammers trokken de buidel voor onder anderen Quinten Timber (FC Utrecht, 7,40 miljoen), David Hancko (Sparta Praag, 6 miljoen), Ezequiel Bullaude (Godoy Cruz, 6 miljoen), Igor Paixão (Coritiba, 5 miljoen), Javairô Dilrosun (Hertha BSC, 4 miljoen) en Santiago Giménez (Cruz Azul, 4 miljoen). 'Arnesen op belangrijke momenten betrokken' Bij absentie van Arnesen rondde Te Kloese na overleg met de scoutingsafdeling en de technische staf onder leiding van Arne Slot de talloze transfers van Feyenoord deze transferperiode af. Van afstand praatte ook Arnesen mee.

Luis Sinisterra ging naar Leeds United - AFP