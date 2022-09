Tanken in Nederland goedkoper dan in Duitsland

Brandstof tanken in Nederland is voor het eerst in jaren goedkoper dan in Duitsland. Afgelopen nacht stopte daar de zogeheten Tankrabatt, een tijdelijke belastingverlaging op brandstof, waardoor de prijzen omhoog zijn geschoten.

Duitsers kregen drie maanden lang een voordeel van 17 cent op een liter diesel en 35 cent op een liter benzine. In die periode zijn de brandstofprijzen verder gestegen, en door het vervallen van het voordeel is de prijs nu in veel gevallen hoger dan 2 euro. Diesel varieert van 2,10 euro tot zelfs boven de 2,30 euro.

In Nederland is de prijs voor een liter benzine en diesel op sommige plekken minder dan 2 euro. Het goedkoopste tankstation biedt Euro 95 aan voor 1,90 euro per liter en diesel voor 1,95 euro, blijkt uit cijfers van Brandstof-Zoeker. Ook hier zijn de accijnzen verlaagd door de overheid. Uit nieuwe koopkrachtplannen van de overheid blijkt dat het voordeel voorlopig blijft bestaan.

De verwachting is dat de prijzen in Duitsland nog verder stijgen. Pomphouders kochten brandstof namelijk de afgelopen dagen tegen het verlaagde tarief in. Als die voorraden op zijn, wordt het effect van het weggevallen belastingvoordeel pas echt goed zichtbaar.

Graantje meepikken

De Duitse overheid voerde de accijnsverlaging in om burgers te ontzien tijdens een periode met hoge inflatie. Behalve de korting op brandstof was het ook mogelijk om voor 9 euro per maand met het openbaar vervoer te reizen. Ook dat voordeel kwam afgelopen nacht te vervallen.

Sinds het Duitse belastingvoordeel werd ingevoerd, begin juni, gingen veel Nederlanders de grens over om te tanken. Dat gebeurde ook nog op de laatste dag van de verlaagde accijns, zegt een woordvoerder van Belangenvereniging Tankstations (BETA). Hij verwacht dat Duitsers die aan de grens wonen nu in Nederland komen tanken.

Voor de Nederlandse pomphouders aan de grens zijn de nieuwe prijzen in Duitsland gunstig. Zij zagen hun inkomen dalen omdat in het grensgebied vooral in Duitsland werd getankt. Nu de accijnsverlaging is vervallen, gaan veel Nederlanders weer "normaal tankgedrag" vertonen, waardoor de inkomsten weer stijgen, denkt BETA.

Ook in België is de accijns verlaagd. Daar blijft de regeling naar verluidt in ieder geval tot maart van kracht.