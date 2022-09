Ook mbo'ers welkom bij Utrechtse studentensportverenigingen

Leerlingen in het mbo kunnen zich in Utrecht dit jaar voor het eerst inschrijven bij een sportcomplex en een aantal sportverenigingen voor studenten. De gemeente start een pilot waarbij jaarlijks honderd plekken beschikbaar komen voor mbo-studenten. Utrecht is de eerste stad die studentensportclubs breder toegankelijk maakt, dus niet alleen voor mensen die studeren aan een hbo-instelling of universiteit.

"We zijn heel blij dat we weer zo'n mooie stap hebben gezet. Mbo-studenten verdienen dezelfde kansen als andere studenten", zegt Dennis de Vries, wethouder mbo bij RTV Utrecht.

'Grote stap voor integratie'

Ook blij is de initiatiefnemer van de pilot, Jelmer Becker. Hij startte het project via de overkoepelende mbo-studentenraad MBO-SR030. "Dit is een grote stap voor de integratie van mbo-studenten. Samen sporten kan een aantal drempels verlagen en leiden tot meer verbinding tussen de verschillende groepen, en daarmee ook meer waardering voor elkaars kennis en kunde", zegt hij bij de regionale omroep.

Die mening deelt minister Dijkgraaf van Onderwijs. "Mbo'ers verdienen dezelfde waardering en hebben dezelfde rechten als hbo'ers en universiteitsstudenten. Utrecht loopt hiermee voorop. Hopelijk volgen andere gemeenten ook."

De 20-jarige mbo'er Rens van Maastrigt hoopt dat ook: "Ik vind het mooi dat wij ook steeds meer als echte studenten worden gezien, want dat zíjn we ook."

Geld

De mbo-studenten kunnen een sportpas van het studentensportcomplex Olympos van de Universiteit Utrecht aanvragen of zich inschrijven bij een van de twaalf studentensportverenigingen die meedoen met de proef, zoals een rugby- of een frisbeevereniging. Met een sportpas krijgen ze dezelfde korting als studenten van het hbo of de universiteit.

Volgens critici is de vermenging van mbo'ers met de studentencultuur niet altijd wenselijk, het zou leiden tot een andere sfeer. "Ik ben daar niet bang voor", zegt Cees Verhoef, directeur van het sportcomplex Olympos. "Het zou kunnen gebeuren dat dat uit de pilot komt. Ik geloof er niet zo in, maar het kan."

Dat veel studentenfaciliteiten niet toegankelijk zijn voor mbo'ers is volgens hem ook een geldzaak. "Universiteiten en hogescholen financieren goedkoper sporten mee. Mbo's deden dat tot op heden niet, voor deze proef overigens wel, dus dat is mooi. Maar om dit structureel voor veel mensen te doen, daar moeten we nog wel aan werken."

Meer mogelijkheden voor mbo'ers

Deze zomer konden Utrechtse mbo-studenten ook voor het eerst meedoen aan de Utrechtse Introductie Tijd (UIT), de stadsintroductie voor nieuwe studenten. Daarmee was Utrecht de eerste grote studentenstad in Nederland waar mbo'ers konden deelnemen aan introductiefestiviteiten.

De discussie over of mbo'ers als volwaardige studenten gezien moeten worden, speelt al langer in de stad. Afgelopen zomer maakte de weigering van mbo-studenten bij verschillende studentencafés de tongen los.

De pilot bij de Utrechtse sportverenigingen duurt twee jaar.