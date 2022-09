'Politici moeten minder bezig zijn met gedoe en meer actie ondernemen'

Politici moeten minder bezig zijn met onderling gedoe en elkaar vliegen afvangen en meer actie ondernemen. Mijn vertrouwen is hoger geweest, het gaat een beetje op en neer. Ik vond het bijvoorbeeld goed dat Sigrid Kaag kwam, maar die kwam ook vroeg in gedoe terecht. Ik heb in het verleden gestemd op verschillende partijen, afhankelijk van de lijsttrekker."

"Mijn vertrouwen in de politiek is gemiddeld. Ik zou het kabinet een 6 geven. Ze reageren niet heel alert vind ik, zoals in de stikstofcrisis en in de asielopvang. Mijn grootste zorgen gaan over klimaat en wonen. Er moeten genoeg woningen voor iedereen zijn, ook voor asielzoekers.

"Ik heb hélemaal geen vertrouwen in de politiek. Vooral niet sinds de toeslagaffaire. Wees eerlijk, open, en lak niet alles zwart! Als ik een fout maak op mijn werk, moet ik me ook verantwoorden. Ik heb de laatste keer niet gestemd, omdat ik niet zag wat partijen zouden kunnen veranderen. Nu zou ik op JA21 stemmen, of misschien op de BBB.

Ermioni (23) uit Utrecht:

"Er gebeuren veel slechte dingen in Nederland en ik merk geen verbetering. Terwijl Nederland een land is waar we geluk mee hebben, qua school, kansen, werk, inkomen. Ik heb geen vertrouwen dat het kabinet iets verandert, dat heb ik eigenlijk nooit gehad. Elke school zou een psycholoog of jongerenwerker moeten hebben. Ik kan zelf met mijn ouders praten, maar veel kinderen kunnen dat niet, omdat er een taboe heerst, of hun ouders begrijpen dingen niet. Zij hebben iemand nodig die ze gewoon eens per week of eens per twee weken kunnen zien.

De politiek moet het woningtekort aanpakken. De prijzen van particuliere woningen zijn belachelijk. Welk persoon met een normale baan, of dat nu in de supermarkt of drogist is, kan 1500 euro per maand betalen exclusief gas en licht? Ik woon nu nog met mijn overgrootmoeder in huis, die ziek is. Ik slaap met haar op een kamer, het huis is veel te klein. Jongeren willen hun eigen leven. Ik heb zelf MS, maar mijn urgentieverklaring is niet goedgekeurd dus krijg ik geen voorrang voor een sociale huurwoning."