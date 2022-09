'Iedereen verwacht dat ik zomaar ga winnen, zo gemakkelijk is dat niet'

Zandvoort is met ruim 100.000 bezoekers per dag een uitverkocht huis. "Ik kijk er enorm naar uit en ga proberen zoveel mogelijk te genieten van dit weekend. Het wordt net als vorig jaar weer heel bijzonder om mee te maken. Ik vind het leuk om al die fans te zien feesten als ik instap."

Verstappen houdt rekening met een wederopstanding van Ferrari. "Charles Leclerc en Carlos Sainz zullen hier sterk zijn. Dit circuit ligt Ferrari veel beter dan Spa. Vergelijk Zandvoort maar met de race op de Hungaroring. Daar draait het net als hier om neerwaartse druk. Ferrari was in Hongarije erg snel. Dat ik daar won, was vooral te danken aan onze bandenstrategie. We hebben er geprofiteerd van Ferrari's fouten."

Bookmakers rekenen op Verstappenwinst, maar de 24-jarige Nederlander vindt de Dutch Grand Prix nog lang geen gelopen koers. "Iedereen verwacht dat ik hier zomaar even ga winnen, maar zo gemakkelijk gaat dat niet. Dit is een compleet ander circuit. Het draait minder om topsnelheid."

Ondanks de eclatante overwinning waakt Verstappen in Zandvoort voor te veel optimisme. "We zullen hier niet domineren zoals in België. In thuisvoordeel geloof ik ook niet. Het is natuurlijk een heel mooi beeld, maar mijn rondetijden worden echt niet sneller door oranje tribunes. Het draait er om dat je weet wat je moet doen. We mogen geen fouten maken."

In Spa gaf Red Bull Racing de Italiaanse renstal afgelopen weekend nog een tik op de neus. De regerend wereldkampioen declasseerde in België de concurrentie. De spreekwoordelijke achtertuin van de plek waar hij opgroeide, werd het toneel van een ongekend dominante zege. Verstappen rolde het veld op: de opmars van de middenmoot naar de leiding was binnen een half uur volbracht.

"Natuurlijk hebben we door het resultaat in Spa extra veel zelfvertrouwen. We weten dat de auto erg goed is. Veel beter dan in het begin van het seizoen."

Hoe anders is de uitgangspositie nu; Verstappen heeft bijna honderd punten voorsprong op Ferrari-rivaal Charles Leclerc en zevenvoudig kampioen Hamilton is al uitgeschakeld. Titelprolongatie lijkt een kwestie van tijd. Verstappen probeert de illusie van spanning levend te houden, maar beseft dat het bijna niet meer mis kan gaan.

Het script voor de Grand Prix van Nederland oogt al met al heel anders dan vorig jaar. In 2021 startte Max Verstappen in Zandvoort als de underdog in het felle titelgevecht met Formule 1-grootheid Lewis Hamilton. De Red Bull-rijder won de Dutch Grand Prix en veroverde daarmee de leiding in het WK.

"De wekker ging vroeg, maar het was een erg speciale dag voor mijn hele familie. Het was een verrassing voor mij. Ik ben heel trots en vereerd. Zoiets verwacht je niet als je op je vierde begint met autoracen. Het was heel formeel. Ik moest nette kleding aan en had geen idee wat ik zou krijgen. De speld krijgt een mooi plekje in mijn huis."

Verstappens RB18 is de afgelopen maanden flink veranderd. Onder het bodywork zitten talloze onzichtbare updates, maar de belangrijkste wijziging is wel degelijk zichtbaar: de auto is flink afgevallen. "We hadden last van overgewicht. De auto was in de eerste races veel te dik en er is het nodige weggesneden."

Red Bull Racing is nog niet helemaal klaar met de weight watchers, maar het gaat volgens Verstappen de goede kant op. "Het is nu al veel beter, maar er moet nog een beetje af. Vergelijk het met hoe ik zelf na de winter een paar kilo moet afvallen", grapt Verstappen. Over het aantal kilo's is en blijft hij schimmig. "Hoeveel we zijn afgevallen? De auto en ik? Genoeg!"