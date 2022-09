Pas in oktober weer verblijfsstickers voor Oekraïense vluchtelingen

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) stopt tijdelijk met het uitdelen van zogeheten verblijfsstickers aan Oekraïense vluchtelingen, omdat er te weinig stickers beschikbaar zijn. Volgens de dienst zijn er wel extra stickers besteld, maar heeft de levering vertraging opgelopen vanwege een grondstoffentekort.

Oekraïense vluchtelingen krijgen de verblijfssticker in hun paspoort om aan te tonen dat ze in Nederland mogen wonen en werken. Met ingang van vandaag zou het hebben van de sticker voor hen verplicht zijn, maar de IND heeft die datum vanwege het stickertekort opgeschoven naar 31 oktober.

Er zijn inmiddels meer dan 45.000 verblijfsstickers verstrekt. Op dit moment staan er ruim 76.000 Oekraïners in Nederland geregistreerd. Voor kinderen onder de 14 jaar is de sticker, die vanaf juni op grotere schaal beschikbaar werd, niet verplicht.

'Geen reissticker'

Voor Oekraïners die in februari naar Nederland zijn gekomen, is de visumvrije periode van 180 dagen inmiddels verstreken. Volgens de IND heeft het gebrek aan stickers geen gevolgen voor hun verblijf in Nederland. "We snappen de onzekerheid, maar ze hoeven zich geen zorgen te maken", zegt een woordvoerder.

Eerder zei Vluchtelingenwerk dat Oekraïense vluchtelingen de verblijfssticker ook gebruiken om te voorkomen dat ze na familiebezoek in Oekraïne worden teruggestuurd naar onveilig gebied. Met de sticker kunnen ze bewijzen dat ze in Nederland onder de Europese richtlijn Tijdelijke Bescherming vallen.

De IND-woordvoerder erkent dat de sticker "kan helpen" aan de grens, maar benadrukt dat het "geen reissticker" is. Met de sticker hebben Oekraïners geen garantie dat ze op die manier kunnen reizen in Europa, het is echt puur een bewijs van rechtmatig verblijf in Nederland, zegt ze.

Personeelstekorten

In juli opende de IND extra locaties waar geregistreerde vluchtelingen uit Oekraïne een sticker konden ophalen. Vanwege personeelstekorten moesten veel Oekraïners toen lang wachten op een afspraak, sommige zelfs enkele weken.

Oekraïense vluchtelingen kunnen nog tot en met morgen bij de IND-locaties terecht voor een sticker. Daarna kan dat naar verwachting pas weer in oktober.