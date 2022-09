Kelderman moet in Vuelta etappezege aan Carapaz laten

Van alle vluchters stond Nederlander Wilco Kelderman er het beste voor in het klassement: 21ste op 14.04 van Evenepoel.

Het venijn zat in de staart tijdens de twaalfde etappe van de Ronde van Spanje, met een klim van 19 kilometer en een gemiddelde stijging van 6,7 procent. Uiteindelijk bleek Richard Carapaz over de beste benen te beschikken.

Tijdens de slotklim naar Penãs Blancas bij Estepona dunde de kopgroep alsmaar uit. Op 9 kilometer van de meet waren er nog tien renners over, met onder anderen Kelderman, Jay Vine (winnaar van de zesde en achtste etappe), Richard Carapaz en Marc Soler (winnaar van de vijfde etappe).

Vine lost

Bergkoning Vine kon het tempo van Kelderman, Carapaz, Marco Brenner, Jan Polanc en Élie Gesbert niet volgen en moest lossen. Carapaz ging er even later vandoor en sloeg een gaatje. Kelderman ging in de achtervolging.

De Nederlander kon het gaatje niet dichten en kwam op 9 seconden als tweede over de finish. Hij klimt daardoor naar de zesde plek in het klassement.

Ver achter de strijd om de ritzege had klassementsleider Evenepoel weer een prima dag. De Belg kwam eerder in de rit wel ten val, maar in de finale gaf hij geen krimp.

In de laatste kilometer nam hij in de groep van de favorieten zelf de leiding in handen. Primoz Roglic, Enric Mas en Juan Ayuso volgden, Carlos Rodríguez en Miguel Ángel López verloren een paar seconden. Van de topzeven moest alleen João Almeida al iets eerder lossen.