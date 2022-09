Polen eist 1,3 biljoen euro aan herstelbetalingen van Duitsland

De leider van de Poolse regeringspartij PiS, Jaroslaw Kaczynski, zegt dat de regering een schadevergoeding van 1,3 biljoen euro van Duitsland eist vanwege de invasie en bezetting door nazi-Duitsland in de Tweede Wereldoorlog. Duitsland wijst de claim af. "De kwestie is afgedaan", zegt een woordvoerder van het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken.

Kaczynski liet in 2017 al weten dat Duitsland een nieuwe eis kon verwachten. Een Poolse werkgroep ging aan de slag en kwam uit op het bedrag van 1,3 biljoen, oftewel 1300 miljard. Daar blijft het niet bij. "We hebben ook een besluit genomen over wat we verder gaan doen", zei Kazcynsky vandaag, op de dag dat Duitsland 83 jaar geleden Polen binnenviel. "We kloppen bij Duitsland aan voor onderhandelingen. Dat wordt een lang en moeilijk traject."