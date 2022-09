Van Vleuten en Vos kopvrouwen op WK wielrennen, sprintkanon Wiebes niet geselecteerd

Annemiek van Vleuten en Marianne Vos zijn voor Nederland de kopvrouwen voor de wegwedstrijd bij de WK in september in het Australische Wollongong. Van Vleuten komt samen met titelverdedigster Ellen van Dijk en Shirin van Anrooij ook in actie op de tijdrit.

De ploeg voor de wegwedstrijd bestaat verder uit Demi Vollering, Floortje Mackaij, Van Dijk, Riejanne Markus en Van Anrooij. De tijdrit voor vrouwen staat op 18 september op het programma en de wegwedstrijd is op 24 september.

Wiebes afwezig

Bondscoach Loes Gunnewijk laat Lorena Wiebes en ook Chantal van den Broek-Blaak thuis. "Het parcours van de wegwedstrijd is te zwaar voor de echte sprinters met circa 2600 hoogtemeters in totaal", verklaart Gunnewijk de afwezigheid van sprintkanon Wiebes.

Van Vleuten en eventueel Vos moeten het gaan doen voor Nederland. "Annemiek heeft op zowel klim- als lastige klassiekerparcoursen getoond voor de winst te kunnen gaan. Met Marianne hebben we een troef voor de finale waarin de punchers meer naar voren kunnen komen", aldus Gunnewijk.