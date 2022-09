Omstreden testvlucht: Palestijnen via Israëlisch vliegveld op vakantie

Een handjevol Palestijnen kreeg van Israël toestemming om een proefvlucht te nemen vanaf het vliegveld in Eilat. Uniek, want normaal gesproken moeten ze vliegen via Jordanië. Een eigen vliegveld hebben ze namelijk niet en Israël controleert de grenzen. He - NOS

De vlucht vanuit Eilat is een alternatief voor de taaie reis via Jordanië, zegt luchtvaartondernemer Amir Assi. De Israëlische zakenman, zelf van Palestijnse afkomst, coördineerde de vliegreis voor Palestijnen in overleg met de Israëlische autoriteiten. "Dit was een proefvlucht en er zullen er nog vele volgen", aldus de ondernemer. "Er is genoeg capaciteit op de luchthaven, en voor Palestijnen opent het nieuwe deuren." Want een eigen vliegveld hebben Palestijnen dus niet. Twee luchthavens in Palestijns gebied, ten oosten van Jeruzalem en in Gaza, werden ruim twintig jaar geleden tijdens een gewelddadige Palestijnse opstand door Israël gesloten of vernietigd. En voor het vliegveld van Tel Aviv, voor veel Palestijnen het dichtstbij, krijgen reizigers alleen bij hoge uitzondering een vergunning. Het betekent dat de Jordaanse luchthaven voor de meeste Palestijnen de enige optie is. Maar om daar te komen, moet je langs zowel Palestijnse, Israëlische als Jordaanse controleposten. En doordat de grens niet de hele dag open is, kan het meer dan een dag duren om bij het vliegveld te komen.

Afbeelding ter illustratie - NOS