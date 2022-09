Twitter test herstelfunctie, 'meest gevraagde verandering ooit'

Twitter test een nieuwe functie waarbij gebruikers hun tweets kunnen aanpassen. De berichtendienst zegt daarmee gehoor te geven aan de meest gevraagde verandering ooit: het herstellen van een tikfoutje of het plaatsen van een hashtag in een net geplaatst bericht.

"Het is waar. Edit Tweet wordt intern getest door ons team", schrijft Twitter in een blogpost. Later deze maand krijgen twitteraars met een betaald abonnement als eersten de kans om het ook uit te proberen. Volgens het bedrijf gebeurt dat eerst in één land en later in een groter gebied.

De dienst zegt bewust te beginnen met een beperkte groep die tweets kan herstellen, om te helpen met het verwerken van feedback en om eventuele problemen op te lossen. "Dat gaat ook over hoe mensen deze mogelijkheid zouden kunnen misbruiken. Je kunt niet voorzichtig genoeg zijn."