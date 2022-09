Wiebes gunt ploeggenoot Kool etappezege in Ladies Tour

Charlotte Kool heeft de derde etappe in de Simac Ladies Tour op haar naam geschreven. Kool, normaliter 'lead-out' voor topsprintster Lorena Wiebes, werd de dagprijs gegund.

Sophie Wright, Justine Ghekier, Eline van Rooijen en Daniek Hengeveld probeerden het als viertal en Marissa Baks sloop nog even solo weg, maar na 100 kilometer reed het peloton weer in gesloten formatie.

Team DSM hield het tempo in de rit van bijna 140 kilometer naar Gennep vervolgens zo hoog dat ontsnappen onmogelijk was. In de sprint rekende iedereen op Wiebes, de winnaar van de eerste twee etappes. Die hield echter in de laatste meters in en liet zo haar trouwe helper winnen.

Wiebes zorgde er wel voor dat ze de leiderstrui behoudt, Kool volgt haar op een afstand van zeventien seconden.