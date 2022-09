Defensie wil personeel aantrekken met 'vrijwillig dienjaar'

Het ministerie van Defensie wil gaan experimenteren met een 'vrijwillig dienjaar'. Op die manier kunnen mensen kennismaken met de militaire wereld. Staatssecretaris Van der Maat schrijft aan de Tweede Kamer dat hij met deze en andere maatregelen de personele bezetting wil verbeteren.

Defensie kampt al jaren met personeelstekorten en het is de bedoeling dat het huidige aantal van 47.900 voltijdsbanen over vier jaar is toegenomen naar 54.400.

Ervaringen in andere landen

Volgens Van der Maat zijn in Scandinavische landen en Israël al goede ervaringen opgedaan met een dienjaar, waarbij mensen zich vrijwillig melden. Nog dit jaar komt de staatssecretaris met een plan van aanpak. Hij richt zich daarbij vooral op de vakgebieden binnen Defensie waarin de personeelstekorten het grootst zijn, zoals techniek en gezondheidszorg.

Om personeel binnen te halen en te houden wil Defensie verder meer 'studiedeals' sluiten waarbij het ministerie de opleiding betaalt. Ook zal vaker personeel worden uitgewisseld met het bedrijfsleven, wordt nauwer samengewerkt met scholen en worden meer aanstellings- en bindingspremies betaald. Verder wil de staatssecretaris meer reservisten en hij ziet ook robotisering en andere hulpmiddelen als mogelijkheden.

Slechtst denkbare optie

Van der Maat noemt het de slechtst denkbare optie dat Defensie over een paar jaar onvoldoende personeel heeft om haar opdracht uit te voeren.

Volgens de staatssecretaris heeft de oorlog in Oekraïne Europa en Nederland met de neus op de feiten gedrukt: "De inzet van militairen is niet alleen een keuze om deel te nemen aan missies, maar inmiddels ook de harde realiteit van een oorlog op het Europese continent. Niet voor niets heeft het kabinet besloten te investeren in Defensie."