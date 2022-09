Extra geld voor klaslokalen Oekraïense leerlingen

Gemeenten krijgen voor het hele schooljaar geld voor leslokalen voor Oekraïense kinderen. Minister Wiersma schrijft aan de Tweede Kamer dat hij op die manier scholen en gemeenten zekerheid wil bieden.

Volgens cijfers van het Rijk hebben sinds het begin van de oorlog 75.000 Oekraïense vluchtelingen zich ingeschreven in de Nederlande Basisregistratie. Onder hen zijn zo'n 20.000 kinderen en jongeren die recht hebben op onderwijs. Scholen hebben voor hen onderwijsplekken geregeld. In veel gevallen moesten er ook extra tijdelijke klaslokalen komen.

Het kabinet had al eerder bekendgemaakt dat het voor die extra onderwijshuisvesting financiële middelen beschikbaar stelt tot en met december 2022. De regeling zal nu in elk geval worden verlengd tot aan de zomervakantie van volgend jaar. Uitgangspunt is dat gemeenten per vijftien Oekraïense leerlingen maximaal 90.000 euro krijgen. Met de verlenging is ruim 300 miljoen euro gemoeid.