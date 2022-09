Vanavond op tv: Het verzet in Cherson • Te weinig geld voor schoolspullen • Bulgarije draait richting Rusland?

Het verzet in Cherson

Oekraïne is begonnen met een tegenoffensief bij de stad Cherson. De berichten uit de stad zijn spaarzaam want het Oekraïense leger hanteert een volledige radiostilte. Ook in Russische media verschijnen er nauwelijks beelden. Vluchtelingen vertellen dat de gevechten de afgelopen weken al heviger werden. Onze verslaggever Gert-Jan Dennekamp is in de stad Kryvy Rih, in de buurt van Cherson, en spreekt een verzetsstrijder die tot vorige week actief was.