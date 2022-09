Japanse regering verklaart oorlog aan floppydisk

De Japanse minister voor Digitale Zaken, Taro Kono, heeft de oorlog verklaard aan een digitaal opslagmiddel van decennia terug: de floppydisk. Aanleiding is de vaststelling van een werkgroep dat bureaucratische obstakels een belemmering vormen voor moderne vormen van dataopslag, zoals cloudopslag.

Het gebruik van de floppydisk staat nog altijd vastgelegd in 900 voorschriften van de overheid. "We gaan dit snel aanpakken", zei Kono op een persconferentie. Hij wil ook een eind maken aan het gebruik van de cd en minidisk voor zaken die ook online kunnen worden geregeld.

Hanko

Kono beloofde in 2020 dat hij het overheidsapparaat zou bevrijden van de fax en van de hanko. Dat laatste is een stempel waarvan een afdruk nodig is om officiële documenten als huwelijksakten en belastingaanslagen rechtsgeldig te maken.

Conservatieve ambtenaren staan dat in de weg. Twee jaar later zijn bij de overheid de hanko en de fax nog steeds in gebruik.