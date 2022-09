Monsterzege voor waterpolosters op EK-debutant Roemenië: 28-0

De wisselingen bleken geen belemmering voor Oranje. Simone van der Kraats was acht keer trefzeker en is nu met 15 doelpunten toernooitopscorer.

De ploeg van bondscoach Evangelos Doudesis rolde debutant Roemenië op en is daarmee nu zeker van groepswinst. Een belangrijke plek waardoor Oranje in de kwartfinales een zwakkere tegenstander treft.

De Nederlandse waterpolosters hebben op het EK in het Kroatische Split een monsterzege geboekt op Roemenië. Het vierde groepsduel eindigde voor Oranje in een 28-0 overwinning.

