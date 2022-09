Harlingen bezorgd over veiligheid vloot na ongeluk: 'Dit was geen incident'

De gemeente Harlingen wil snel in gesprek met de schippers en exploitanten van historische zeilschepen over de veiligheid. Gisteren kwam op zo'n schip een 12-jarig meisje om het leven toen ze werd geraakt door een giek. En dat was niet het eerste dodelijke ongeluk.

"We kunnen nu niet meer zeggen dat dit een incident was", zegt burgemeester Ina Sjerps van Harlingen bij Omrop Fryslân. "We houden van onze bruine vloot, maar het moet wel veilig."

Het ongeluk van gisteren op het charterschip Risico is het derde op rij. In 2016 kwamen drie mensen om het leven bij een ongeluk op het historische zeilschip Amicitia in Harlingen. Drie maanden geleden overleed een man na een ongeluk op het charterschip Wilhelmina, dat ook Harlingen als thuishaven heeft.

"Het zijn prachtige schepen die heel belangrijk en bepalend zijn voor onze uitstraling", aldus de burgemeester. "Maar we moeten in gesprek met het bestuur van de organisatie achter de bruine vloot."

Mast valt om door houtrot

De oorzaak van het ongeluk van gisteren is nog niet duidelijk. Bij de Amicitia viel een mast om door houtrot. De schipper werd vervolgd voor dood door schuld, maar vrijgesproken omdat volgens de rechtbank niet kon worden bewezen dat het zijn schuld was.

Het onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk op de Wilhelmina eerder dit jaar loopt nog.

Het onderzoek naar het ongeluk van gisteren is pas net begonnen. "Is het iets mechanisch misschien?", vraagt de Harlingse burgemeester zich af. "De schippers staan erom bekend dat ze hun schip zeer goed onderhouden. We moeten ook weten of de inspecties en de controles van de schepen wel goed genoeg zijn."

De Risico is in beslag genomen voor verder onderzoek, meldt een woordvoerder van de politie. Ook hij kan nog niets zeggen over de eventuele oorzaak. "We zijn nog bezig met het onderzoek. Op dit moment zijn we getuigen aan het horen en kijken we of er beelden zijn van het incident."

Gemis en verdriet

Het 12-jarige meisje behoorde tot een groep leerlingen van het Dalton College, een middelbare school in Den Haag. "Het begon als een mooie werkweek op een zonnige dag, het eindigt in het ergst denkbare", reageert de Haagse burgemeester Jan van Zanen bij Omroep West.

Rector Katrien van de Gevel schrijft op de website van haar school: "We zijn met onze gedachten bij het gezin, de familie, de klasgenootjes, vrienden en vriendinnen. De komende dagen zullen we gebruiken om het gemis en verdriet met elkaar een plek te geven."

Naar voetbaltraining

Vanmiddag voegde ze daaraan toe dat de kinderen uit dezelfde klas en hun ouders worden begeleid door slachtofferhulp. Wie zijn verhaal kwijt wil, kan dat. Maar het valt Van de Gevel op dat veel kinderen na het ongeluk vooral 'gewoon' willen doen. "Een van de jongens zei: ik ga naar voetbaltraining, Wij als ouders willen vooral praten, kinderen willen doen", zegt ze,

Het charterschip Risico is eigendom van rederij Vooruit uit Harlingen. Een medewerker wil weinig zeggen. "Wij zijn ontzettend verdrietig en leven heel erg mee met de familie", stelt ze. "We zijn heel erg ontdaan."