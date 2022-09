Strand Larsen heeft eindelijk zijn toptransfer, recordopbrengst voor Groningen

Na een maandenlange soap heeft Jørgen Strand Larsen toch zijn toptransfer te pakken. De Noorse spits (22) verruilt FC Groningen voor Celta de Vigo en levert de noorderlingen een recordbedrag op.

Mark-Jan Fledderus stelde zich hard op naar de Spaanse middenmoter en veegde dinsdag nog een bod van elf miljoen van de tafel. Met een nog beter voorstel ging de technisch directeur uiteindelijk wel akkoord.

Zo wordt de 9,4 miljoen euro voor Marcus Berg naar HSV ruimschoots overtroffen. De Spaanse sportkrant Marca spreekt van 12 miljoen.

Clubtopscorer

Strand Larsen speelde twee jaar voor FC Groningen en was afgelopen seizoen clubtopscorer met veertien goals. Middlesbrough, Bologna en Salernitana toonden interesse in de fysiek sterke aanvaller, maar tot frustratie van Strand Larsen werd er steeds maar geen akkoord bereikt over een afkoopsom.

Op de valreep lukt dat nu dus wel met Celta de Vigo. Met de komst van Florian Krüger (Arminia Bielefeld) werd maandag al ingespeeld op een vertrek van Strand Larsen.